OM : Bagarre à Marseille, une grosse décision tombe !

La tension est loin de retomber à l’OM. Si la direction et Roberto De Zerbi tentent d’éteindre le feu dans l’équipe masculine, Marseille doit aussi faire face à tension qui prévaut au sein de son équipe féminine.

OM Féminin : Frédéric Gonçalves, une mise à pied qui surprend

L’annonce est tombée mercredi soir comme une frappe en pleine lucarne : Frédéric Gonçalves n’est plus l’entraîneur de l’équipe féminine de l’OM, du moins pour le moment. Mis à pied avec effet immédiat, il laisse son adjoint, Dalin Anrifani, assurer l’intérim.

Un coup dur pour un technicien qui avait offert au club phocéen un retour tant attendu dans l’élite après cinq longues années d’absence. Un succès sportif balayé d’un revers, sans tambour ni trompette, au détour d’un communiqué laconique.

Bagarre en Catalogne, conséquences à Marseille

Difficile de ne pas faire le lien entre cette décision et les tensions d’un récent match amical contre le Club Esportiu Europa, arrêté après une bagarre entre joueuses. Simple coïncidence ? Pas vraiment. L’ombre de cet incident plane lourdement sur la sanction. La défaite 1-0 face à Badalona, en clôture du stage espagnol, n’a rien arrangé.

L’ambiance, déjà électrique, s’est encore assombrie. La Norvégienne Maria Thorisdottir, fraîche recrue, a même envisagé de quitter le groupe après l’épisode houleux. De quoi donner des airs de tempête marseillaise à cette préparation estivale. Pour l’OM, la priorité est claire : ramener le calme avant la reprise du championnat.

Si la sanction de Gonçalves s’avère définitive, ce serait un coup dur pour la stabilité du projet féminin. Mais à Marseille, on le sait, les passions débordent parfois plus vite que les buts ne s’inscrivent. Reste à voir si ce choix du club sera la première pierre d’un nouveau cycle… ou le début d’une crise durable.