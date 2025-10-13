Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche une bombe pour Lamine Yamal

Deuxième au Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal fait rêver le PSG, qui serait prêt à faire une sacrée folie pour le recruter dès le prochain mercato estival. Mais aux dernières nouvelles, cette rumeur serait à prendre avec des pincettes.

Mercato PSG : Le Qatar prêt à offrir 230M€ pour Lamine Yamal

Considéré comme le digne héritier de Lionel Messi, Lamine Yamal est la nouvelle coqueluche du football mondial. Tout logiquement, les rumeurs s’intensifient concernant l’avenir de l’attaquant de 18 ans. Récemment prolongé jusqu’en juin 2031, le jeune homme ne cesse de faire rêver l’Arabie Saoudite et le Qatar à travers Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, le journaliste Romain Molina a confirmé que le Paris SG serait très déterminé dans ce dossier. Mieux, Doha ferait même de Yamal un objectif national.

« Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu’à Doha on a dit : « on le veut ». Ils ont décidé : « On le veut, quoi qu’il arrive un jour, il nous le faut ». Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », explique Molina dans une vidéo sur YouTube. Huit ans après avoir arraché Neymar au club barcelonais avec un chèque de 222 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait prêt à récidiver avec Lamine Yamal. Sauf que la vérité serait toute autre dans ce dossier.

Le PSG n’a aucune intention de recruter Yamal

Après la révélation de Romain Molina évoquant une offensive d’envergure du Paris SG pour Lamine Yamal, le portail PSG Inside Actus, souvent bien informé sur les coulisses du club de la capitale française, a jeté un véritable coup de froid sur cette affaire. En effet, le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu indique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient aucunement prévu de passer à l’offensive pour tenter de recruter le numéro 10 du FC Barcelone.

Le média spécialisé précise que Lamine Yamal plaît, certes, mais les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas retomber dans les erreurs du passé en se lançant dans une défense vertigineuse. « Concernant Yamal, c’est faux : Paris n’a aucune intention de le recruter. Certes, le joueur plaît, mais jamais le PSG ne reproduira les mêmes erreurs, surtout compte tenu de son prix », écrit la source francilienne.