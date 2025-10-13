OM : De Zerbi peut souffler avec deux renforts imminents !

Roberto De Zerbi peut respirer : la trêve internationale se déroule sans incident majeur pour l’OM.. Deux joueurs blessés sont même sur le point de réintégrer le groupe.

OM : La vigilance accrue de De Zerbi a porté ses fruits

Roberto De Zerbi reste très optimiste pour la reprise du championnat. Son équipe est deuxième du Championnat et tentera de poursuivre sa série de victoires. En attendant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a bien géré la trêve internationale. Son staff a veillé sur l’état des joueurs, en maintenant un contact permanent avec leurs sélections respectives.

Cette vigilance a porté ses fruits puisque De Zerbi s’apprête à récupérer ses forces vives. Nayef Aguerd, par exemple, n’a pas été aligné par le Maroc à cause d’un virus bénin. Cette décision a permis au défenseur central de se reposer avant son retour à la Commanderie cette semaine.

Matt O’Riley, Pierre-Emile Højbjerg et Pierre-Emerick Aubameyang ont eux-aussi bénéficié d’une absence de surcharge physique. Les deux derniers sont suspendus en sélection, tandis que le Danois a été laissé sur le banc. Cela a visiblement permis à ces quatre joueurs d’éviter toute fatigue excessive avant la reprise de la Ligue 1.

Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré opérationnels face au Havre ?

À cela s’ajoutent le retour imminent de deux milieu de terrain de l’OM. La Provence indique que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré « fignolent » leur réathlétisation. Les deux milieux de terrain pourraient ainsi être à la disposition de Roberto De Zerbi dès ce week-end, pour le match contre le Havre.

Leur retour offrira à l’entraîneur de l’OM des options supplémentaires pour composer son onze de départ. Le staff phocéen a d’ailleurs profité de la trêve pour travailler la tactique et la cohésion entre joueurs non convoqués en équipe nationale et de jeunes talents. La disponibilité de Kondogbia et Traoré, combinée au retour des internationaux, permettra de peaufiner ces réglages avant le match OM-HAC, prévu samedi au Vélodrome.