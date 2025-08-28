ASSE Mercato : Comment Dominik Fitz a échapé à Saint-Etienne

Cible de l’ASSE, Dominik Fitz a filé en Major League Soccer. Mais comment le décisif joueur offensif autrichien a-t-il échappé au club stéphanois ?

Mercato : L’ASSE temporise pour Dominik Fitz, il file en MLS

L’ASSE avait repéré Dominik Fitz sur ses radars depuis le mois de juillet. Kilmer Sports Ventures était même passé à l’offensive en initiant des négociations avec son club, Austria de Vienne en Autriche. Mais la première proposition du groupe canadien n’était pas suffisante aux yeux des dirigeants australiens. Selon les informations de Peuple-Vert, la Direction Stéphanoise a ainsi « mis fin aux négociations début août et n’a pas donné suite ».

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour un buteur

Le dossier a certainement été mis en attente, en espérant revenir probablement à la charge plus tard. Entretemps, le polyvalent joueur offensif a trouvé preneur. Il a été recruté par la franchise américaine Minnesota United en Major League Soccer, le 21 août dernier. D’après l’explication du média spécialisé, « l’AS Saint-Etienne n’a pas été suffisamment réactive sur ce dossier ».

ASSE : Fitz était espéré en cas de départ de Davitashvili ou Stassin

En effet, l’AS Saint-Etienne ciblait Dominik Fitz en prévision d’un éventuel départ de Zuriko Davitashvili ou Lucas Stassin. Or, les deux joueurs sont encore présents dans l’équipe stéphanoise. Il n’y avait donc pas urgence à finaliser le transfert de l’Autrichien sans départ, en attaque, dans l’équipe d’Eirik Horneland.

Mercato : Saint-Etienne a laissé filer un décisif attaquant

Pour revenir au profil de Dominik Fitz, c’est un milieu offensif ou meneur de jeu. Il évolue également en position d’ailier et d’avant-centre grâce à sa polyvalence. La saison dernière, il vait été auteur de 13 buts et 16 passes décisves en 36 matchs disputés.

À voir

INFO Mercato : C’est imminent, une recrue surprise à l’OM !

Lisez aussi : ASSE : Une grosse tuile et déjà l’urgence à Saint-Étienne

Ce début de saison 2025-2026, il avait déja inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 8 matchs disputés, avant de rejoindre la MLS. Son transfert de Vienne à Minnesota a été conclu à 2 millions d’euros, selon l’estimation du site internet spécialisé, Transfermarkt. Des regrets pour l’ASSE sans doute.