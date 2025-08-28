Mercato OM : Azzedine Ounahi a choisi son prochain club !

Azzedine Ounahi a enfin tranché pour son avenir à Marseille. Le milieu de terrain de l’OM va prendre la direction de l’Espagne cet été.

Mercato OM : Ounahi se rapproche de la Liga

Azzedine Ounahi voit enfin se dessiner une issue. Le milieu marocain, en difficulté à Marseille, va prendre la direction de l’Espagne. Plus précisément, la Catalogne. Il n’a pas voulu du Spartak Moscou. Il n’a pas voulu non plus des offres venues du Golfe. Ounahi cherchait autre chose. Un projet plus clair, un cadre compétitif. À ses yeux, l’OM ne répondait plus à ces critères. Le joueur a indiqué que les dirigeants marseillais plaçaient l’argent avant le sportif.

Le milieu de 25 ans arrive donc à un tournant. Il devrait découvrir la Liga. Plusieurs médias espagnols le confirment : Gérone a trouvé un accord avec Marseille. Montant du transfert : 6 millions d’euros. Bien en dessous des 12 millions que le Spartak avait proposés. Mais Gérone a su convaincre.

À l’OM, Ounahi n’a jamais vraiment trouvé sa place. Arrivé à l’été 2023 depuis Angers, il portait de grands espoirs. Mais la promesse n’a pas tenu. Entre blessures, choix tactiques et concurrence, son temps de jeu s’est réduit. Aujourd’hui, une page se tourne. Ounahi va changer d’air. L’Espagne l’attend. Gérone espère réveiller le joueur qui avait brillé à la Coupe du monde 2022.