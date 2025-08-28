Mercato FC Nantes : Kita vise un coup en or en Allemagne

Les recruteurs du FC Nantes dénichent un meneur de jeu colombien en Allemagne. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un crack colombien

Le mercato s’agite encore au FC Nantes. L’échec de la piste Armel Bella-Kotchap oblige le club à revoir ses plans. Le défenseur central devait signer, mais il a choisi Vérone. Les Canaris encaissent le coup. Ils ne lâchent pas pour autant leur ambition : se renforcer.

La priorité reste la défense. Pourtant, la direction pense aussi au milieu de terrain. Et là, une opportunité se présente. Le nom qui circule est Gustavo Puerta. Le joueur appartient au Bayer Leverkusen, mais son parcours est particulier. Hull City l’avait recruté. Une sanction a frappé le club anglais. Recrutements interdits. Le jeune crack a fait un retour immédiat en Allemagne. Mais Leverkusen ne compte pas sur lui. À 22 ans, le milieu colombien doit rebondir.

Nantes suit le dossier de près. Mais la concurrence existe. Le PAOK, Copenhague, Schalke 04 ou encore Hoffenheim observent aussi. Le prix ? Il reste à déterminer. La décision finale dépendra du joueur. À La Beaujoire, on espère un dénouement favorable. Car Puerta pourrait vraiment donner de l’équilibre et du dynamisme à l’entrejeu nantais. En cette fin de mercato, l’opération pourrait être bouclée.