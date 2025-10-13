Stade Rennais : Terrible nouvelle pour Habib Beye !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye enregistre une mauvaise nouvelle pendant cette trêve internationale. Un cadre a contracté une blessure et est renvoyé à Rennes.

Stade Rennais : Coup dur, Frankowski blessé !

Le Polonais Przemysław Frankowski revient au Stade Rennais. Touché aux ischios-jambiers, l’ancien joueur du RC Lens a quitté le rassemblement de sa sélection. Le diagnostic, confirmé par le staff médical polonais, met fin à sa trêve internationale.

Arrivé cet été à Rennes, Frankowski avait vite trouvé sa place. Sérieux, constant, il offrait à Habib Beye une solution sûre dans la rotation défensive. Sa blessure tombe donc mal. Très mal. Le Stade Rennais s’apprête à enchaîner plusieurs gros rendez-vous en Ligue 1, et son absence complique les plans du coach.

Selon les premières estimations, le joueur restera en soins jusqu’à la reprise du championnat. Sa présence pour la 8e journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre reste incertaine. La Fédération polonaise a officialisé son forfait, et le latéral a regagné la Bretagne pour poursuivre sa récupération. Du côté rennais, prudence maximale. Les ischios ne pardonnent pas les reprises hâtives. Une évaluation plus précise de sa convalescence sera faite dans les prochains jours.