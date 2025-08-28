Stade Rennais : Terribles coups durs pour Habib Beye !

Double coup dur pour le technicien du Stade Rennais, Habib Beye en ce début de saison en Ligue 1. Le coach sénégalais devra se passer de deux cadres pour les prochaines rencontres.

Stade Rennais : Sanctions confirmées pour Camara et Wooh

Le verdict est tombé. La commission de discipline de la LFP a rendu sa décision concernant les cadres du Stade Rennais, Mahdi Camara et Christopher Wooh. Habib Beye doit composer sans eux. Tout avait mal commencé à Lorient. Sixième minute de jeu : Camara se jette mal sur Dermane Karim, carton rouge direct. Cinq minutes plus tard, Wooh commet une faute évitable. Deuxième expulsion. En dix minutes, Rennes s’est retrouvé à neuf.

Lire aussi : Mercato : Un super crack débarque au Stade Rennais !

Les plans du technicien rennais, Habib Beye ont volé en éclats. Il tente d’équilibrer son équipe, sort Meïté, fait entrer Nagida. Rien n’y fait. Le SRFC s’effondre. Score final : 4-0. Un derby perdu sans appel. La commission s’est réunie ce mercredi. Le verdict est désormais connu : Camara prend deux matchs de suspension fermes. Il manquera les chocs face à Angers et surtout Lyon. Coup dur pour Rennes. Dans l’entrejeu, Djaoui Cissé devrait pallier son absence.

À voir

Mercato ASSE : Grenoble envie le recrutement de Sainté

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Rieder trouve preneur !

Pour Wooh, la sanction est plus légère : un match ferme, un autre avec sursis. Le défenseur camerounais ne manquera donc que la rencontre face à Angers SCO. Mais les soucis ne s’arrêtent pas là. Avec la suspension d’Aït Boudlal après son rouge contre l’OM, le SRFC comptera trois absents majeurs face aux Angevins. Un casse-tête de plus pour Habib Beye.