Mercato Stade Rennais : Rieder trouve preneur !

Le Stade Rennais pourrait bientôt se séparer d’un nouvel élément. Le joueur en question, Fabian Rieder, n’entre plus dans les plans et dispose de deux offres sérieuses en Allemagne.

Mercato Stade Rennais : Fabian Rieder vers l’Allemagne ?

Le Stade Rennais se prépare à un nouveau départ. Cette fois, le dossier concerne Fabian Rieder, un joueur déjà mis de côté et dont l’avenir semble se dessiner en Allemagne. Arrivé en Bretagne à l’été 2023 en provenance des Young Boys de Berne, le milieu suisse n’a pas pu convaincre ses entraîneurs. Les attentes étaient fortes, mais ça n’a pas marché.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : La réponse cash de l’ASSE pour cette piste

Rapidement, la solution du prêt s’est imposée. Direction Stuttgart, où le joueur a retrouvé des couleurs. En 33 apparitions la saison dernière, dont 8 en Ligue des Champions, il a signé 2 buts et offert 6 passes décisives. Un bilan qui a relancé sa cote et attiré de nouveaux regards. D’après L’Equipe, deux formations en Bundesliga se positionnent pour accueillir le joueur les bras ouverts cet été. Il s’agit d’Augsbourg et de Hambourg.

À voir

Mercato OL : Une pépite file vers l’Espagne !

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais déniche un super crack !

Toutes deux souhaitent renforcer leur entrejeu et ciblent Rieder. Les discussions existent déjà avec la direction rennaise, qui ne ferme pas la porte à une sortie. Âgé de 23 ans, Rieder reste lié à Rennes jusqu’en juin 2027. Mais son départ est imminent. Pas de place pour les indésirables dans l’équipe entraînée par le technicien sénégalais Habib Beye.