Mercato : Un super crack débarque au Stade Rennais !

La direction du Stade Rennais touche au but pour le successeur de Kalimuendo. Le jeune crack est attendu à Rennes pour parapher son contrat.

Mercato Stade Rennais : un nouvel attaquant arrive

Le Stade Rennais avance vite. Depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo vers la Premier League, le club cherche une solution. Les dirigeants veulent combler le vide. Ils auraient trouvé leur cible. Le nom circule : Estéban Lepaul. Âgé de 25 ans, il a déjà donné son accord. Un contrat de cinq ans l’attend en Bretagne. Sa visite médicale est prévue dans les prochaines heures.

Le dossier est presque bouclé. Rennes et Angers auraient trouvé un terrain d’entente. Le montant ? Environ 15 millions d’euros. Lepaul, formé à Auxerre, joue cette saison à Angers. Ses statistiques sont modestes mais prometteuses : un but en deux matchs de Ligue 1. Suffisant pour attirer l’attention d’un club en quête d’impact offensif.

Le projet sportif pèse dans sa décision. Le Stade Rennais vise les compétitions européennes, dispos d’un cadre compétitif et d’une équipe en reconstruction. Les dirigeants veulent un effectif complet, capable de rivaliser avec le haut de tableau. Autre piste suivie : Conrad Harder. L’attaquant du Sporting Club Portugal pourrait également rejoindre le Roazhon Park. Rennes multiplie donc les options. Mais pour l’instant, la priorité se nomme Lepaul. Et son arrivée semble imminente.