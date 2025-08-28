INFO Mercato : L’arrivée de Pavard à l’OM vire en casse-tête

La fin du mercato de l’OM est très agitée. Et le dossier Benjamin Pavard en est une nouvelle illustration. Les exigences financières du défenseur de l’Inter Milan devraient mettre un terme aux espoirs phocéens.

Mercato OM : Le plan B, Benjamin Pavard, se complique

L’Olympique de Marseille est visiblement déterminé à renforcer son secteur défensif à quelques jours de la fin du mercato. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens. Sa priorité se nomme bien sûr Joël Ordonez, jeune défenseur équatorien. L’OM est en négociations avancées pour sa signature. Sauf que les négociations avec le Club Bruges s’avèrent difficiles.

La raison ? Le prix élevé du joueur estimé à plus de 30 millions d’euros. Cette somme freine jusqu’ici la conclusion du deal. Face à ces complications, la direction de l’OM ne reste pas inactive. Elle a activé un plan B de taille en ciblant Benjamin Pavard. Le défenseur français de l’Inter Milan ne figure pas dans la récente liste de Didier Deschamps.

Son salaire, un obstacle majeur pour l’Olympique de Marseille

Néanmoins, l’international tricolore reste un joueur de haut niveau, dont le profil séduit Roberto De Zerbi et l’OM. Les dirigeants marseillais n’excluent pas de le recruter dans la dernière droite du mercato. Un obstacle majeur se dresse tout de même sur leur chemin : le salaire du joueur de 29 ans.

L’Equipe explique que Benjamin Pavard est un joueur très coûteux, percevant un salaire d’environ 6 millions d’euros net par saison. Ce montant, au-delà des standards de l’OM, a déjà refroidi des clubs comme le LOSC. Les Olympiens n’abandonnent certes pas cette piste, mais le coût de l’opération reste un véritable casse-tête. Cette fin du mercato sera en tout cas décisive à Marseille.