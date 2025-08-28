Mercato OM : Grosse claque à Rabiot, le statu quo fait mal

Adrien Rabiot est encore loin de faire son retour dans le groupe de l’OM. Sa situation en interne n’a pas évolué d’un iota, en dépit des négociations avortées avec l’AC Milan

Mercato : L’OM reste ferme pour Adrien Rabiot

Le dossier Adrien Rabiot continue d’animer la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a été mis à l’écart en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Il se rapproche inéluctablement vers la porte de sortie. Sachant que plusieurs formations européennes à ses trousses. L’AC Milan a rapidement initié des discussions en vue d’arracher sa signature.

Les avancées milanaises ont cependant été stoppées net par Véronique Rabiot, mère et agente du joueur. Cette dernière souhaiterait finalement que son fils prolonge son aventure à l’OM. Ce refus de quitter la Canebière a relancé les espoirs d’une réintégration dans le groupe phocéen. D’autant plus que Roberto De Zerbi a publiquement ouvert la porte à une réconciliation. Malgré la volonté affichée l’entraîneur de l’OM, la situation d’Adrien Rabiot est loin d’être réglée.

Le journaliste Bruno Blanzat assure que la direction phocéenne attend toujours des excuses officielles de la part du joueur, sans pour autant changer d’avis sur son avenir proche. En clair, l’ancien Parisien est toujours en instance de départ. Et même si Rabiot venait à présenter ses excuses, il est peu probable que sa mise en vente soit révoquée. Tottenham reste toujours à l’affût.