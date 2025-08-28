Mercato OM : Coup de théâtre, la mère de Rabiot change tout

Le départ d’Adrien Rabiot de l’OM semblait inévitable après son altercation avec Jonathan Rowe. Le milieu de terrain était même en négociations avancées avec l’AC Milan. Mais une décision surprenante de sa mère et agent a fait tout basculer.

Mercato : Rabiot veut rester à l’OM, Véronique Rabiot recale l’AC Milan

Adrien Rabiot traverse actuellement une période délicate à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain es mis en vente suite à son altercation avec Jonathan Rowe, parti à Bologne. Cette décidé a rapidement attiré de nombreux clubs européens, dont l’AC Milan.

Les Rossoneri ont rapidement entamé des discussions avec l’international français en vue d’un transfert. Et si ces négociations semblaient avancées, la donne vient de changer. La Gazzetta Dello Sport rapporte que Véronique Rabiot souhaite que son fils reste à l’OM. Un souhait partagé par le principal concerné.

Cette volonté de rester à l’OM a conduit à l’échec des négociations avec l’AC Milan. Les dirigeants italiens ont pourtant offert à l’ancien Parisien un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel de 5 à 6 millions d’euros. Cette proposition refusée est la preuve manifeste de la forte envie du clan Rabiot de poursuivre à Marseille.

Une condition fixée pour son retour dans le groupe

Gazzetta : Véronique #Rabiot souhaite que son fils reste à l'#OM. Milan a eu un contact direct avec entourage pour proposer un contrat de deux ans (au moins) à 5-6M… sans succès. Les dirigeants marseillais attendent des excuses officielles, de préférence par écrit 🗞️

Cette situation ouvre par ailleurs la voie à sa possible réintégration. Sachant que l’OM peine à trouver un successeur à Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi a même tendu la main à une réconciliation avec son milieu de terrain. Pour ce faire, une condition a été posée par la table : des excuses officielles et écrites sont réclamées au joueur.

Une fois ces excuses présentées, Adrien Rabiot pourrait immédiatement réintégrer le groupe de l’OM. Va-t-il se plier à cette exigence ? Les premiers éléments de réponse seront connus dans les jours à venir. En attendant, les Phocéens continuent de travailler sur cette fin de mercato avec la ferme volonté d’attirer des renforts de qualité.