Mercato OM : Adrien Rabiot vers la Premier League !

Ça se bouscule pour l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM. Le milieu de terrain français pourrait bientôt prendre la direction de l’Angleterre.

Mercato OM : Ça chauffe pour l’avenir d’Adrien Rabiot à Marseille !

Adrien Rabiot et l’OM, c’est peut-être déjà la fin. Le milieu français de 30 ans se retrouve poussé vers la sortie après son accrochage avec Jonathan Rowe. Cela a provoqué l’ire des dirigeants phocéens et relancé les rumeurs d’un départ rapide.

Depuis quelques jours, le dossier attire plusieurs clubs. L’AC Milan observe la situation, prêt à intervenir. Mais une piste encore plus concrète prend forme : l’Angleterre. Selon L’Equipe, Tottenham suit de près l’international tricolore. Avec 53 sélections et 6 buts, Rabiot garde un profil séduisant pour un club engagé en Ligue des champions. Les Spurs apprécient sa polyvalence et son expérience.

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe avant Toulouse !

Lire aussi : Mercato OM : Cas Adrien Rabiot, le monde du foot mené en bateau – Analyse !

Le club londonien songerait à une offre rapide. L’OM, de son côté, fixe son prix : environ 15 millions d’euros. Une somme jugée abordable pour une équipe de Premier League au mercato actif. Les dirigeants marseillais, conscients des tensions internes, ne s’opposeraient pas à un transfert si la proposition colle aux attentes.

Lire aussi : Mercato OM : Panique à Marseille pour cette cible offensive

À voir

Mercato ASSE : Gazidis boucle une importante signature

Un contrat de deux ans pourrait attendre Rabiot à Londres. Les Spurs réalisent un début de saison impressionnant et veulent renforcer leur effectif. Pour Rabiot, ce serait un nouveau départ, loin de Marseille. La direction de l’OM cherche déjà son remplaçant sur le marché des transferts.