PSG : Khvicha Kvaratskhelia apte pour le voyage à Toulouse !

Absent de la liste du PSG pour le dernier match contre Angers SCO, Khvicha Kvaratskhelia sera du déplacement à Toulouse à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1.

PSG : Khvicha Kvaratskhelia remis de sa gêne musculaire

Invaincu depuis les deux premiers matches du championnat, le PSG se déplace sur la pelouse du Toulouse Football Club, ce samedi à 21 heures 05. Et pour ce match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, Luis Enrique devrait pouvoir composer avec un groupe quasiment au complet. Absent face à Angers en raison d’une gêne musculaire, Khvicha Kvaratskhelia a repris l’entraînement collectif cette semaine.

Lisez aussi : Mercato PSG : Pourquoi Khvicha Kvaratskhelia a claqué la porte !

À voir

Mercato OM : De Zerbi tire les ficelles, une recrue débarque !

D’après l’Insider Djamel, l’ancien joueur du SSC Naples a participé normalement à l’intégralité de la séance du mardi et du mercredi, preuve que son état n’inspire pas de réelle inquiétude. Khvicha Kvaratskhelia souffrait ces derniers jours d’une petite gêne musculaire. Le Paris SG, qui a enchaîné sans véritable préparation estivale, a préféré jouer la carte de la prudence pour éviter tout risque de blessure plus sérieuse.

Les médecins parisiens ont rapidement écarté toute lésion importante et mis en place un programme de récupération légère. L’idée est de préserver le joueur, arrivé cet été avec une énorme attente, pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau sans précipitation. Sauf contre-temps, l’international géorgien devrait rapidement réintégrer le groupe et être disponible pour les prochaines échéances du PSG.

Lisez aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en la qualification face à Liverpool

À voir

Mercato RC Lens : Un ailier arrive enfin, accord signé !

L’attaquant de 24 ans devrait ainsi faire son retour dans le groupe du PSG pour affronter les Violets, eux aussi, invaincus après deux rencontres. Le jeune milieu offensif Senny Mayulu, touché à l’adducteur il y a deux semaines, n’a toujours pas repris cette saison.

L’international espoir de 18 ans poursuit sa phase de reprise et n’apparaît pas sur les images d’entraînement diffusées par le Paris Saint-Germain. Sa présence samedi au Stadium reste donc très compromise.