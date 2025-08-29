Mercato ASSE : Stassin, une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne

L’ASSE est attaquée de partout au cours de ce mercato pour Lucas Stassin. L’attaquant belge est très courtisé en Ligue 1 mais un dernier détail pourrait avoir tout changé pour son avenir, au grand bonheur de Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Le Stade Rennais abandonne la piste Stassin

Le Stade Rennais avait fait de Lucas Stassin sa priorité pour succéder à Arnaud Kalimuendo. Mais face aux exigences stéphanoises, les Bretons ont fini par lâcher prise. L’ASSE réclamait 22 M€, une somme jugée trop élevée, après avoir déjà refusé une offre à 15 M€ plus 2 M€ de bonus.

Le club du Forez a donc tenu bon, et Rennes a décidé de se tourner vers Conrad Harder, buteur du Sporting Portugal, pour un transfert estimé à 25 M€. Une décision qui ferme définitivement la porte à un départ du Diablotin belge.

Une vraie victoire pour les Verts

Pour Saint-Étienne, la nouvelle a tout d’un soulagement. À quelques jours de la fin du mercato, perdre son meilleur buteur de la saison dernière aurait été un coup dur. Désormais, Stassin reste sous contrat jusqu’en 2028 et pourra poursuivre sa progression sous le maillot vert.

Eirik Horneland et son staff savent que conserver leur attaquant est un gage de stabilité dans une saison où chaque but comptera. Avec le Belge, l’ASSE garde une arme offensive redoutable pour rêver de montée. Comme une recrue en interne, sans débourser un centime.