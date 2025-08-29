ASSE : Horneland en panique avant Grenoble

L’ASSE a retrouvé le sourire avec deux victoires consécutives, mais la blessure d’Ebenezer Annan complique sérieusement les plans d’Eirik Horneland. À l’heure d’affronter Grenoble, le coach norvégien doit bricoler pour combler un vide criant sur le flanc gauche.

ASSE : Un casse-tête sur le côté gauche

Face à Rodez puis à Boulogne-sur-Mer, les Verts ont montré une solidité retrouvée. Mais le sort s’est acharné : Annan, déjà précieux dans son rôle, manquera plusieurs semaines, tout comme Denis Appiah. Résultat : Horneland se retrouve avec une équation défensive à résoudre, sans solution évidente.

Lire aussi : ASSE : L’équipe des Verts diminuée face à Grenoble Foot

Le secteur défensif, déjà remodelé, doit trouver un nouvel équilibre. La perspective d’un Grenoble en confiance rend la mission encore plus périlleuse, et le moindre faux pas pourrait stopper la dynamique stéphanoise.

Quatre options, aucune certitude pour Horneland

Le premier choix pourrait être Lassana Traoré. À 18 ans, le jeune latéral a montré de belles promesses en préparation, mais son inexpérience pèse lourd. Même constat pour Maedine Makhloufi, brillant le week-end dernier avec un triplé, mais absent des entraînements pros cette semaine.

À voir

OM – PSG : La sortie piquante de Longoria sur le Ballon d’Or

Lire aussi : ASSE : Une grosse tuile et déjà l’urgence à Saint-Étienne

Autres alternatives : Maxime Bernauer, défenseur central habitué au couloir droit mais déjà aperçu à gauche sous le maillot du Paris FC, et Ben Old, l’international néo-zélandais. Plus offensif que défensif, le « Kiwi » a déjà dépanné face à Boulogne. Horneland devra trancher. Réalisme ou audace : voilà le dilemme avant Grenoble.