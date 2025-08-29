Mercato FC Nantes : La grosse inquiétude qui plane sur le FCN

Le FC Nantes a réalisé un mercato historique en termes de ventes, mais l’heure n’est pas à l’euphorie. Entre une défense orpheline et une attaque fragile, Luis Castro doit agir vite pour éviter de plomber la saison des Canaris.

Mercato FC Nantes : Une défense sans patron, un casse-tête urgent

La priorité semble claire : un défenseur central. Bastien Aubert, journaliste, alerte : « Un défenseur central et vite ! (…) Luis Castro se retrouve donc le bec dans l’eau, avec une arrière-garde qui ne rassure pas et un renfort identifié en urgence qui lui fait toujours défaut. (…) Le maintien en Ligue 1 semble déjà en dépendre… »

Armel Bella-Kotchap, un temps espéré, a filé à l’Hellas Vérone. Résultat : Chidozie Awaziem ne peut à lui seul endosser le rôle de taulier. L’inexpérience autour de lui inquiète et l’horloge du mercato tourne dangereusement pour les Canaris.

Un secteur offensif trop léger pour durer

Mais la fragilité nantaise ne se limite pas à la défense. Laurent Hess, lui, tire la sonnette d’alarme devant : « Qui va marquer des buts ? (…) A part Mostafa Mohamed, le FCN risque d’être bien léger en attaque. (…) La meilleure des choses, selon moi, serait de vite vendre Abline et de profiter du transfert pour aller chercher deux-trois renforts, un par secteur. »

Avec le départ de Moses Simon et un milieu peu créatif, le FCN avance à découvert. Luis Castro sait que chaque minute compte pour sauver son effectif d’un déséquilibre qui pourrait vite coûter cher en Ligue 1.