Mercato PSG : Ça chauffe pour un transfert à 20M€

Le PSG s’apprête à boucler l’un des dossiers les plus urgents de son mercato dans le sens des départs. Prêté à Aston Villa la saison dernière, Marco Asensio est désormais proche d’un départ définitif estimé à 20M€, une belle opération financière pour les dirigeants parisiens.

Mercato PSG : Asensio, une parenthèse vite refermée à Paris

Arrivé libre en 2023 après son passage au Real Madrid, Marco Asensio devait incarner un coup malin du PSG. Mais la mayonnaise n’a jamais vraiment pris. Peu utilisé par Luis Enrique, l’Espagnol a dû se contenter d’un rôle secondaire avant d’être prêté à Aston Villa, où il a retrouvé du temps de jeu.

Sous les ordres d’Unai Emery, le milieu offensif de 29 ans a convaincu. Les « Villans » travaillent depuis plusieurs semaines à son recrutement définitif, et ont déjà transmis une offre de 15M€. Insuffisante pour Paris.

Une vente stratégique pour les finances du Paris SG

Le PSG, déterminé à ne pas brader l’Espagnol, fixe sa barre à 20M€. Selon L’Équipe, les discussions avancent et les deux clubs semblent désormais proches d’un accord. Une vente qui permettrait aux Parisiens de faire de la place dans l’effectif, tout en équilibrant un mercato déjà animé.

Entre les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, et les départs encore en négociation, le club de la capitale vit une fin d’été sous tension. Le dossier Asensio, lui, devrait se conclure rapidement, pour sceller le destin d’un joueur qui n’aura jamais totalement trouvé sa place au Parc des Princes.