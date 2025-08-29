Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Textor !

Le mercato estival s’achève bientôt. La direction de l’OL espère encore une grosse vente. Le joueur au centre des discussions s’appelle Georges Mikautadze.

Mercato OL : Mikautadze attire un nouveau prétendant

Le mercato touche à sa fin. La direction de l’OL, elle, veut encore vendre. Les Gones ont déjà acté plusieurs départs cet été pour mettre le compte au vert. Un autre transfert de poids pourrait être bouclé dans les prochains jours. Le nom qui revient, c’est Georges Mikautadze. L’attaquant de 24 ans, suivi par Villarreal, verrait désormais une autre porte s’ouvrir.

Selon L’Equipe, Neom SC, club saoudien, aurait placé le Géorgien (37 sélections, 20 buts) sur sa liste prioritaire. Les dirigeants prépareraient une offre forte : environ 40 millions d’euros. Une somme capable de soulager les finances lyonnaises. Mais un obstacle existe : la volonté du joueur. Mikautadze n’a pas caché ses intentions. Malgré des approches rejetées cet été, il répète vouloir s’imposer comme numéro 9 à l’OL.

Une déclaration ferme, mais face à un tel montant, la direction lyonnaise pourrait être tentée de fléchir. Le dossier reste donc ouvert. Offre imminente côté saoudien, incertitude côté joueur. Lyon attend, Mikautadze réfléchit, et le mercato n’a pas dit son dernier mot. Tout pourrait changer dans les prochains jours.