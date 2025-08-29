Mercato OL : C’est OK, un crack file vers la Belgique !

Un autre départ se précise à l’OL à quelques jours de la fin de ce mercato estival. Un indésirable se rapproche d’un club belge.

Mercato OL : Mahamadou Diawara proche d’Antwerp

La direction de l’OL continue d’alléger son effectif. Dans ce mouvement, un départ est sur le point de se concrétiser. Le joueur concerné se nomme Mahamadou Diawara. Âgé de 20 ans, le milieu de terrain est encore sous contrat jusqu’en 2028. Mais son avenir semble se dessiner loin du Rhône. Selon L’Equipe, il est attendu en Belgique. Plus précisément, au Royal Antwerp.

Le club de Jupiler League Pro souhaite renforcer son entrejeu et voit en lui un profil intéressant. Le deal envisagé prend la forme d’un prêt. Mais pas n’importe lequel : un prêt payant. La somme évoquée tourne autour de 500.000 euros. Une option d’achat accompagne l’opération. Elle atteindrait 3,5 millions d’euros, sans compter des bonus liés aux performances.

À Lyon, ce départ s’inscrit dans une stratégie bien définie. Le club veut réduire son groupe, donner de l’air à la masse salariale et permettre à ses jeunes talents d’obtenir plus de temps de jeu ailleurs. Diawara, formé à l’OL, avait peu de temps de jeu dans la rotation.