Mercato PSG : Marco Asensio vers l’Angleterre ?

Marco Asensio est suspendu à la décision des dirigeants du PSG pour choisir son prochain club. Une formation de Premier League lui fait des yeux doux en cette fin de mercato estival.

Mercato PSG : l’avenir de Marco Asensio déjà scellé au Paris SG ?

Marco Asensio attend toujours. Le mercato estival s’achève dans quelques jours, et aucune décision fixe n’est prise concernant sa prochaine destination. Le PSG ne compte plus sur lui. Luis Enrique avait déjà tranché l’hiver dernier : l’Espagnol ne fait pas partie du projet. Conséquence directe, un prêt à Aston Villa.

Six mois en Angleterre, huit buts inscrits. Souvent décisif en sortie de banc, Asensio avait convaincu. Pourtant, silence depuis son retour à Paris. Pas de proposition ferme. Deux mois sans mouvement. Une attente qui surprend, tant son passage en Angleterre avait marqué. Mais l’histoire n’est peut-être pas close.

Aston Villa, selon la presse anglaise, garde un œil attentif. Unai Emery apprécie toujours son profil. The Athletic confirme que le club reste en course. La stratégie est d’attendre le dernier moment. Frapper quand le prix baisse. Paris, de son côté, ne freine pas. Le PSG veut surtout alléger sa masse salariale. Asensio touche gros. Quinze millions d’euros suffiraient pour un transfert. Pas une somme excessive.