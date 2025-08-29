Mercato PSG : Pourquoi Donnarumma retarde son départ ?

Annoncé partant même avant l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est toujours au PSG. Le gardien italien, poussé vers la sortie, ne se précipitera pas et pourrait attendre janvier si aucune porte de sortie convaincante ne s’ouvre.

Mercato PSG : Une équation compliquée entre le Paris SG et City pour Donnarumma

Le PSG a fixé la barre : 30 millions d’euros pour libérer Donnarumma. Un montant déjà revu à la baisse après les 50 millions initialement réclamés. Manchester City, intéressé, n’est pas encore tombé d’accord. La situation dépend directement d’Ederson, annoncé proche de Galatasaray mais toujours sous contrat jusqu’en 2026 avec les Citizens.

Pendant ce temps, l’Italien reste au Camp des Loges, soutenu par ses supporters. Le 22 août, face à Angers, il a même eu droit à un vibrant hommage, preuve que le lien avec Paris existe encore, malgré les tractations de coulisse.

Donnarumma prêt à patienter jusqu’en janvier

Selon RMC Sport, l’Italien est déjà tombé d’accord avec City sur les termes de son futur contrat. « Il n’y aura aucun souci à ce niveau-là », a indiqué le média. Reste aux dirigeants anglais et parisiens à s’entendre sur l’indemnité. Une partie de poker menteur qui pourrait durer encore.

Car l’ancien du Milan AC l’a clairement affirmé : il partira uniquement si le projet lui correspond. L’ancien héros de l’Euro 2021 n’exclut pas d’attendre le mercato hivernal. Une posture assumée, confirmée par sa lettre d’adieux publiée sur les réseaux sociaux, comme un au revoir déjà écrit mais encore suspendu.