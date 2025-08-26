FC Nantes : Bonne nouvelle avant Auxerre !

Le FC Nantes enregistre une excellente nouvelle avant le choc face à l’AJ Auxerre en Ligue 1. Les Auxerrois seront privés d’un cadre.

FC Nantes : Coup dur pour l’AJ Auxerre avant le FCN

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le FC Nantes reçoit une bonne nouvelle avant la rencontre de la troisième journée de Ligue 1. Les Canaris visent une victoire avant la trêve internationale et ils pourraient rafler les trois points face aux Auxerrois. L’AJ Auxerre s’est inclinée samedi soir à Nice (3-1). Rapidement menés après un but de Jérémie Boga dès la 3e minute, les Bourguignons avaient pourtant réagi.

Lassine Sinayoko, d’une frappe pleine de sang-froid, avait égalisé. Le match semblait relancé. Mais juste avant la pause, un épisode a tout bouleversé. Donovan Léon, capitaine et gardien, a quitté sa surface pour contrer une action niçoise. L’arbitre a jugé son intervention irrégulière et lui donné un carton rouge direct.

Réduits à dix, les Auxerrois ont résisté un temps. Puis ils ont fini par céder. Clément Akpa, malchanceux, a marqué contre son camp. En seconde période, Terem Moffi a scellé la victoire niçoise. Score final : 3-1 pour l’OGC Nice, et une frustration énorme pour Auxerre. Cette expulsion a des conséquences. L’AJA sera privée de Léon le week-end prochain face au FC Nantes. Un manque évident, car son expérience et son rôle de leader pèsent lourd.

Pour Nantes, ce contexte peut être une opportunité. Les Canaris n’ont toujours pas marqué cette saison. La Beaujoire attend un réveil offensif. L’absence du gardien de but auxerrois pourrait bien leur offrir l’occasion rêvée.