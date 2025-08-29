Mercato ASSE : Horneland privilégie une solution en interne

L’entraîneur de l’ASSE a tranché pour le poste d’arrière latéral gauche, à la suite des blessures de Dennis Appiah et Ebenezer Annan.

Fin de mercato : Pas de recrue au poste d’arrière gauche

L’ASSE est privée de Dennis Appiah et d’Ebenezer Annan pour le match contre Grenoble Foot, samedi au stade Geoffroy-Guichard. Ils sont blessés et indisponibles pour quatre à cinq semaines. Leur retour est espéré fin septembre ou début octobre 2025.

Cependant, le club stéphanois ne recrutera pas de défenseur latéral gauche pour renforcer ce poste. « L’absence d’Annan et Appiah ne changera rien pour nous sur le marché des transferts. Il va falloir qu’on s’adapte », a clarifié l’entraîneur des Verts.

ASSE : Traoré et Makhloufi à la place d’Appiah et Annan

Eirik Horneland a opté pour des solutions en interne, avec deux jeunes joueurs. « On a Lassana Traoré (18ans), qui est la solution la plus évidente pour remplacer Ebenezer Annan. Il a joué toute la préparation à ce poste, contrairement à Maxime Bernauer qui est de retour dans le groupe », a-t-il annoncé. La deuxième option est Maedine Makhloufi (20 ans) : « Il a fait un très bon match avec la réserve la semaine dernière. Il est également à notre disposition pour palier la blessure d’Annan ».

Pour rappel, Traoré était entré en jeu lors de la 1re journée du championnat contre Laval, mais il avait manqué les deux journées suivantes. Quant à Makhloufi, il n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2, mais il avait aussi effectué la pré-saison avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne.