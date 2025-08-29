Fin de mercato : gros tremblement annoncé à l’ASSE !

Le mercato ferme bientôt ses portes et l’ASSE s’attend encore à des secousses. Si les Verts n’envisagent pas de recruter à tout-va, les départs pourraient bien marquer la dernière ligne droite.

Mercato ASSE : Horneland calme le jeu mais laisse la porte ouverte

Avec les blessures d’Ebenezer Annan et Dennis Appiah, certains pensaient que l’ASSE chercherait un nouveau latéral. Mais Eirik Horneland a coupé court : « L’absence d’Annan ne va rien changer pour nous sur le marché des transferts, mais nous sommes à quelques jours de la fin du mercato donc bien-sûr qu’il peut y avoir des mouvements. On est un peu ennuyé par cette blessure car il avait très bien commencé, mais c’est le football, il faut qu’on s’adapte. »

Le Norvégien préfère donc miser sur les forces en place plutôt que de se précipiter. Toutefois, il reconnaît que quelques ajustements restent possibles. À Saint-Étienne, la fin du mercato ressemble toujours à un feuilleton.

Le milieu de terrain, possible chantier

Si une arrivée devait se produire, ce serait dans l’entrejeu. La situation de Pierre Ekwah interroge, et Horneland n’a pas caché ses doutes : « Pierre Ekwah est sous contrat, il est supposé pouvoir jouer avec nous. C’est une situation compliquée. On attend qu’il réintègre l’équipe, si ce n’était pas le cas, la situation serait un peu plus délicate sur le milieu de terrain. »

Le coach sait que son groupe est solide mais pas à l’abri d’un coup dur. Tout dépendra du sort de l’ancien Havrais, dont l’avenir reste flou.

Des départs en vue, mais rien d’acté

Si l’ASSE recrute peu, elle pourrait bien se délester. Dylan Batubinsika, Yvann Maçon et Benjamin Bouchouari figurent sur la liste des possibles partants. Ce dernier, en fin de contrat dans un an, attire déjà des convoitises.

Horneland reste lucide : « Oui des départs pourraient intervenir mais pour le moment il n’y a rien de concret à signaler. » La dernière ligne droite du mercato s’annonce donc tendue dans le Forez, entre incertitudes et ajustements.