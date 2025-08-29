Mercato : l’OM assène un coup à l’OL avant l’Olympico !

La direction de l’OM provoque l’ire des dirigeants de l’OL. Le club phocéen a chipé une cible prioritaire de Lyon pour ce mercato estival.

Mercato : Lyon subit un sale coup de l’OM

L’OM frappe fort avant l’Olympico. Le club a bouclé l’arrivée de Hamed Junior Traoré, en provenance de Bournemouth. Ce joueur, offensif et prometteur, figurait pourtant sur la short-list de l’OL, prochain adversaire marseillais en Ligue 1 pour le compte de la troisième journée. Les deux équipes se sont donc affrontées… à distance, sur le marché des transferts.

Pour les supporters, le week-end s’annonce intense. Marseille clôture son mercato estival et espère accueillir quatre à cinq nouvelles recrues. En parallèle, l’OM affronte Lyon pour le dernier match de la 3ᵉ journée de Ligue 1. L’Olympico reste un choc toujours très attendu, entre rivalité et spectacle.

Traoré, Ivoirien de 23 ans, s’engage pour cinq saisons avec Marseille. Son transfert est fixé à 7 millions d’euros, avec 50 % de la revente accordés à Bournemouth. L’OM récupère un joueur agile, capable d’apporter vitesse et créativité. Lyon, lui, voit l’un de ses choix stratégiques lui échapper. Traoré arrive donc à Marseille avec une mission : s’imposer rapidement et aider l’OM à briller face à Lyon et dans la suite du championnat.