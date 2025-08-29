Mercato Foot : L’OM frappe fort pour Zhegrova

L’OM touche peut-être au but pour Edon Zhegrova sur ce mercato. L’ailier kosovar, sous contrat jusqu’en 2026 avec Lille, serait tout proche d’un accord avec le club phocéen.

Mercato OM : Zhegrova, un dossier longtemps verrouillé

Annoncé intransférable il y a quelques semaines encore, Edon Zhegrova est en passe de prendre la direction du Vieux Port. Le joueur, convaincu par le projet olympien, a récemment obtenu son passeport albanais, ce qui lève un obstacle majeur : il n’est plus considéré comme extra-communautaire.

Côté chiffres, les discussions s’annoncent serrées. Le LOSC réclame 15 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour libérer son ailier, acquis en janvier 2022 pour 7 millions. L’OM, de son côté, espère réduire la facture, conscient que le joueur n’a plus qu’une année de contrat, selon Foot Mercato.

Une renaissance attendue à Marseille ?

La trajectoire de Zhegrova a connu des turbulences. Écarté après une pubalgie et relégué un temps en réserve, il a pourtant retrouvé de la considération dans le Nord. Son président, Olivier Létang, avait même affirmé qu’il terminerait son contrat avec Lille. Mais la volonté du joueur d’explorer une nouvelle aventure semble avoir pris le dessus.

Avec 80 matches de Ligue 1, 15 buts et 12 passes décisives, le Kosovar reste un atout offensif séduisant. Sous Roberto De Zerbi, adepte des ailiers rapides et techniques, il pourrait retrouver toute sa flamboyance. Encore faut-il que les deux clubs parviennent à s’entendre.

Après un mercato agité, l’OM cherche à renforcer son animation offensive. L’arrivée du joueur de 26 ans marquerait un signal fort : celui d’un club déterminé à se donner les moyens de ses ambitions européennes. Le joueur, lui, n’attend plus que le feu vert pour endosser la tunique phocéenne.