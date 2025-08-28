Mercato OM : De Zerbi tire les ficelles, une recrue débarque !

Roberto De Zerbi a visiblement une grande influence sur le mercato de l’OM. Et le recrutement d’Hamed Junior Traoré de Bournemouth est une preuve parfaite.

Mercato : Hamed Junior Traoré est à l’OM, annonce imminente

Si le mercato est un jeu d’échecs, alors la direction de l’OM vient de réaliser un coup de maître. Le club phocéen a bouclé en urgence l’arrivée d’Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien de Bournemouth arrive sous la forme d’un prêt avec une option de 8 millions d’euros. Il vient compenser le récent départ de Jonathan Rowe à Bologne.

Le deal est désormais acté entre les différentes parties. Hamed Junior Traoré a reçu l’aval de sa direction pour se rendre ce jeudi à Marseille afin de régler les derniers détails. Les images publiées sur les réseaux sociaux ont confirmé son arrivée à l’aéroport de Marignane. Le joueur de 25 ans va dans la foulée valiser sa visite médicale à l’OM.

Roberto De Zerbi, le facteur X de son arrivée à Marseille

Toutefois, un personnage a joué un rôle important dans cette opération : Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a déjà côtoyé Hamed Junior Traoré lors de son passage à Sassuolo. Le technicien italien a pesé de tout son poids dans sa prise de décision. Et c’est le joueur lui-même qui a fait cette révélation.

« Cela me fait plaisir de retrouver De Zerbi, c’est un grand coach (…). Évidemment que sa présence a compté dans ma décision », a-t-il confié à La Provence. Le joueur prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière est « très content » de rejoindre le navire OM. L’officialisation de signature ne saurait tarder.