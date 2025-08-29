Mercato OM : Coup de froid pour cette star portugaise !

La direction de l’OM est sur le point de perdre une autre cible prioritaire. Le jeune milieu de terrain a décidé de filer vers la Premier League.

Mercato OM : nouvelle désillusion sur le marché des transferts

L’OM vit une fin de mercato compliquée. Après Dani Ceballos, une autre cible prioritaire échappe déjà aux dirigeants. Le plan B imaginé par le club phocéen prend une autre direction. Marseille avait tenté une approche pour Florentino Luis, milieu du Benfica. Comme avec Ceballos, l’idée reposait sur un prêt assorti d’une option d’achat. Pendant quelques jours, le dossier paraissait jouable. L’espoir existait.

Un proche du joueur a confié à L’Equipe que le joueur est prêt pour découvrir un nouveau championnat et attend des offres. Cette sortie médiatique avait entretenu l’illusion d’un possible accord avec les pensionnaires du stade Vélodrome. Mais la réalité est tombée ce vendredi matin. Sky Italia révèle que la piste marseillaise s’effondre. Florentino Luis se rapproche de l’Angleterre. Burnley aurait convaincu Benfica avec une offre ferme.

Le média italien parle d’un accord en vue : prêt immédiat, obligation d’achat fixée à 25 millions d’euros. Les deux clubs discutent des derniers détails. Pour l’OM, c’est une nouvelle désillusion. Les dirigeants avaient misé sur cette alternative après l’échec Ceballos. Mais à quelques heures de la clôture du marché, les options se réduisent.