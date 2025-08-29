ASSE : Ligue 2, Pau et Nancy passent devant Saint-Etienne

L’ASSE a été délogée de la première place de la Ligue 2, ce vendredi, à la suite des six premiers matchs de la 4e journée. Pau FC et l’AS Nancy sont passés devant les Verts, mais provisoirement.

Ligue 2 : Pau et Nancy relèguent l’ASSE à la 3e place

L’ASSE n’est plus le leader de la Ligue 2. En attendant d’affronter Grenoble Foot, samedi (20h), au stade Geoffroy-Guichard, les Stéphanois ont été éjectés du haut du podium. Pau FC et l’AS Mancy se sont neutralisés (2-2), ce vendredi, en ouverture de la 4e journée.

Grâce au point glané chacun, les Palois et les Nancéiens passent devant les Stéphanois, provisoirement, avec un point d’avance. Ils mettent du coup la pression sur les Verts qui sont désormais troisièmes.

ASSE : Ben Old parmi les absents contre Grenoble, la compo

Vainqueur de le FC Annecy (1-0), le Red Star s’est également rapproché de l’AS Saint-Etienne. Quatrième au clasement, le club de la capitale compte désormais le même nombre de points (7) que les Stéphanois et l’ES Troyes AC, battu par l’USL Dunkerque (2-0).

Un nul suffit à Saint-Etienne pour reprendre la 1re place

Pour reprendre la tête du championnat et conforter son avance sur ses adversaires, l’équipe d’Eirik Horneland doit s’imposer face à Grenoble, devant ses supporters. En cas de match nul, l’ASSE peut se hisser à nouveau à la première place, grâce à la différence de buts. Si les Verts s’inclinent devant le club isérois, ils resteront malgré tout sur le podium.