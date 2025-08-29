Classement ASSE : Saint-Etienne, un leader sous pression

Le classement de l’ASSE va changer avant même son match contre Grenoble, samedi (20h). Ses concurrents jouent ce vendredi et ils ont l’opportunité de passer devant le leader.

Classement : L’ASSE sous la menace de Pau, Nancy, Troyes et Clermont

L’ASSE, actuelle leader de la Ligue 2, disputera la 4e journée du championnat face à Grenoble Foot au stade Geffroy-Guichard. Mais avant leur entrée en lice, les Stéphanois connaîtront les résultats de leurs adversaires dans la course au podium. Ces derniers jouent tous ce vendredi soir (20h).

L’AS Nancy (3e) reçoit Pau FC (2e), tandis que l’ES Troyes AC (4e) se déplace sur le terrain de l’USL Dunkerque. Clermont Foot également, 5e au classement avec 5 points, a l’opportunité de doubler l’AS Saint-Etienne (7 points), en cas de victoire à Laval.

Les Verts seront évidemment sous pression au moment d’affronter les Grenoblois, car ils devront absolument remporter leur match pour espérer reprendre le fauteuil de leader, duquel ils auront été éjectés provisoirement. Mais l’équipe de l’ASSE peut compter sur le soutien de ses indéfectibles et bouillants supporters. Ils sont déjà plus de 30 000 pour la venue de GF 38.

Calendrier et classement de l’ASSE et ses concurrents :

AS Nancy – Pau FC

USL Denkerque – ES Troyes

Stade Lavallois – Clermont Foot

AS Saint-ETienne – Grenoble Foot

1er – ASSE 7 points + 5

2e – Pau FC 7 points + 4

3e – AS Nancy 7 points + 3

4e – ES Troyes AC 7 points + 2

5e – Clermont Foot 5 points + 1