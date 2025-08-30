Mercato PSG : 70M€, l’offre XXL qui ne passera pas

Le PSG voit l’une de ses pistes prioritaires du mercato s’éteindre pour de bon, du moins pour cet été. Malgré une offre de 70 millions d’euros sur la table, Maghnes Akliouche ne devrait finalement pas quitter l’AS Monaco cet été.

Mercato PSG : Akliouche, la tentation parisienne

Depuis plusieurs semaines, le nom de Maghnes Akliouche revient avec insistance du côté du PSG. Le milieu offensif de 23 ans, sélectionné en équipe de France, aurait été ciblé par le club parisien en cas de départ de Kang-in Lee. Une hypothèse vite refroidie. Comme l’a rappelé Loïc Tanzi sur L’Équipe du Soir :

« Le PSG refuse le départ de Lee et Beraldo. (…) Mais s’ils vendent Lee 50M€, ils sont capables de revenir sur le dossier Akliouche avec une offre à 70M€. Même si je pense qu’entre 50 et 60M€, l’AS Monaco acceptera de le vendre », avait-il expliqué. Pour l’instant, rien n’a bougé. Les contacts entre Paris et Monaco se sont arrêtés en début de mercato, preuve que le dossier n’a jamais vraiment pris feu.

Monaco ferme la porte

De son côté, l’AS Monaco a tenu un discours clair et ferme. Interrogé à plusieurs reprises sur l’avenir de son joueur, Thiago Scuro, directeur sportif, a balayé les rumeurs d’un revers de main : « Nous espérons avoir Maghnes Akliouche avec nous cette saison. Nous travaillons pour cela. Il fait du très bon travail. (…) Nous sommes tous très heureux au sein du club. »

Le dirigeant en a profité pour féliciter son milieu offensif pour sa première convocation avec les Bleus, preuve supplémentaire que l’AS Monaco veut bâtir autour de lui. À deux jours de la clôture du mercato, Akliouche devrait donc rester sur le Rocher, malgré les millions parisiens.