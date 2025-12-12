Mercato ASSE : Annoncé à Saint-Étienne, Horneland n’en veut pas

Alors que l’ASSE s’apprête à affronter Bastia avec une infirmerie pleine à craquer, Eirik Horneland refuse d’ouvrir la porte à un renfort attendu au milieu. Le technicien norvégien a même envoyé un message limpide : ce ne sera pas cet hiver que les Verts recruteront dans ce secteur.

Mercato ASSE : Un effectif amputé… mais un entraîneur inflexible

Dans un climat déjà pesant, l’ASSE doit composer avec une avalanche de blessures. Jeudi, Horneland l’a rappelé sans détour : « Lamba est forfait jusqu’en 2026 et c’est également le cas de Ferreira, Annan, Traoré, Duffus et Moueffek. Eymard est forfait contre Bastia, Cardona et Boakye sont incertains ». Une liste qui ferait frémir n’importe quel entraîneur… sauf lui.

Car malgré ce chaos physique, le Norvégien continue d’afficher une sérénité presque déconcertante. À ceux qui imaginaient un mercato d’urgence, la réponse a claqué, ferme, presque sèche : « Je ne pense pas. On a un gros effectif et les absences permettent aux jeunes d’avoir du temps de jeu. » De quoi doucher bien des espoirs.

Bardeli refroidi : Horneland ferme la porte

L’interrogation était pourtant légitime : avec l’absence longue durée d’Ekwah et les rechutes à répétition de Moueffek, le milieu semblait prioritaire. Mais Horneland persiste, nuance et tranche. « En défense peut-être. Mais au milieu et en attaque, l’effectif est déjà bien chargé, peut-être même un peu trop », a-t-il dit.

Un coup de tonnerre pour Enzo Bardeli, milieu de Dunkerque et cible suivie depuis l’été dernier. Sa belle prestation face aux Verts, conclue par un but, n’y changera rien : l’AS Saint-Etienne n’ira pas plus loin. Le message du coach est clair, presque glacial. À Saint-Étienne, cet hiver, il faudra faire sans.

