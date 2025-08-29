INFO PSG: Nasser Al-Khelaïfi fait une grosse annonce Mercato

Présent à Monaco lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a fait une grosse annonce sur la fin du mercato estival. Explications.

Mercato PSG : « Je ne pense pas que l’on va être très actif »

Sauf grosse surprise, Ilya Zabarnyi sera la dernière recrue estivale du Paris Saint-Germain. Le président Nasser Al-Khelaïfi l’a annoncé ce jeudi du côté de Monaco. Alors que plusieurs rumeurs annoncent un dernier gros coup pour renforcer le secteur offensif du PSG, Al-Khelaïfi a tenu à calmer tout le monde concernant les derniers instants du marché des transferts.

« La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif », a déclaré le patron du club de la capitale dans une interview accordée au quotidien L’Équipe, avant d’ajouter : « on va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a. » Nasser Al-Khelaïfi annonce donc une fin de mercato estival assez calme au niveau des arrivées.

Pourtant des sources de plus en plus concordantes assurent que Luis Campos travaille en coulisses sur le dossier Maghnes Akliouche. En effet, en cas de départ surprise de Kang-In Lee, le conseiller sportif du PSG pourrait rapidement signer un gros chèque pour contraindre l’AS Monaco à lui vendre le milieu offensif français de 23 ans.

Surtout que Randal Kolo Muani et Marco Asensio vont quitter le collectif de Luis Enrique dans les jours à venir. Autre piste envisagée en interne : un latéral pour sécuriser les couloirs, alors que le chantier défensif n’est jamais vraiment refermé. Malgré les discours officiels, la dernière ligne droite du mercato peut encore réserver une surprise de taille au Paris Saint-Germain.