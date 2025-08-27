INFO Mercato : Coup de théâtre à l’OM, une arrivée échoue !

La direction de l’OM fait machine arrière. L’arrivée de Dani Ceballos à Marseille semblait imminente. Mais les dirigeants phocéens ont subitement mis fin aux négociations pour une raison surprenante.

Mercato : Dani Ceballos hésite, l’OM se retire de la table des négociations

Le mercato de l’OM connait un énième rebondissement. Dani Ceballos s’éloigne subitement d’une signature à Marseille. Pourtant, tout semblait réuni pour la finalisation du deal. Les dirigeants phocéens ayant intensifié les négociations avec le Real Madrid ces derniers jours.

Cette offensive marseillaise a même porté ses fruits. Puisque le géant espagnol a fini par donner son aval pour un prêt de Dani Ceballos avec obligation d’achat. L’affaire était quasiment réglée en interne. Problème, le milieu a demandé un temps de réflexion avant de trancher pour sa future destination.

La réintégration d’Adrien Rabiot relancée à Marseille

Cette hésitation du joueur de 29 ans a poussé la direction de l’OM à se retirer de la table des négociations, indique le journaliste Fabrice Hawkins. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, veulent recruter des joueurs pleinement motivés à l’idée de redorer le blason du club. L’incertitude de Dani Ceballos n’était pas un bon signal, et l’OM a donc préféré passer à autre chose.

Ce retrait devrait profiter à d’autres courtisans. Le Real Betis étant toujours aux trousses du milieu de terrain espagnol. Pour l’OM, cet échec pourrait également ouvrir la porte à un retour d’Adrien Rabiot dans le groupe. Ce scénario a déjà été annoncé par Roberto De Zerbi, il y a quelques jours. L’entraîneur italien a laissé entendre qu’il était à réintégrer l’international français. Ce dernier est mis à l’écart depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires.