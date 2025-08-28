INFO Mercato : Après Ceballos, un autre échec pour l’OM ?

La fin du mercato vire-t-elle au cauchemar pour l’OM ? Après l’arrivée annulée de Dani Ceballos, les dirigeants phocéens sont aussi en difficulté dans le dossier Florentino Luis.

Mercato : En plus de Dani Ceballos, Florentino Luis s’éloigne de l’OM

La fin du mercato est un casse-tête pour l’Olympique de Marseille. La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu pour conséquence la mise à l’écart des deux joueurs. L’ailier anglais a finalement été vendu à Bologne, tandis que le milieu de terrain français reste toujours en vente. Son possible départ contraint la direction de l’OM à vite agir : trouver un nouveau renfort dans l’entrejeu.

Pour ce poste, les Olympiens avaient de Dani Ceballos leur priorité. Les négociations avec le Real Madrid avaient même abouti à un accord pour un prêt payant. Mais l’hésitation du joueur espagnol a fait capoter l’opération. Face à cet échec, la direction de l’OM se tourne vers un plan B de choix en ciblant Florentino Luis de Benfica. Des discussions sont en cours pour un prêt avec option d’achat de 20 millions d’euros.

Deux concurrents jouent les trouble-fêtes

🗞️ Burnley are considering a move for Benfica midfielder Florentino Luis, which will be a loan with an obligation to buy.



However they will face competition from Marseille and AS Roma. #twitterclarets



[@LucaBendoni] pic.twitter.com/ltFRVj4TTN — TurfCast – Burnley FC Fan Channel (@TurfCastPodcast) August 28, 2025

Mais là encore, l’OM risque de subir une grosse désillusion. Le journaliste Luca Bendoni rapporte que la concurrence autour de Florentino Luis est rude. Burnley est également en négociations pour une offre similaire. Le promu en Premier League bénéficiant de moyens financiers considérables par rapport à l’OM.

De plus, l’AS Rome s’est positionnée pour le milieu défensif portugais. Cela ajoute une pression supplémentaire sur les négociations marseillaises. L’OM devra faire preuve de générosité et de persuasion, en vue d’éviter un énième sur cette fin de mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont prévenus.