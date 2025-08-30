ASSE : Rudi Garcia démonte Stassin et les Verts

Joueur de l’ASSE, Lucas Stassin espérait voir son nom figurer dans la liste de la Belgique pour les éliminatoires du Mondial 2026. Mais Rudi Garcia en a décidé autrement, tout en pointant du doigt le manque de rythme du jeune attaquant… et la relégation de l’ASSE.

ASSE : Un été agité pour Lucas Stassin

Arrivé à l’été 2024, Lucas Stassin s’était rapidement imposé à Saint-Étienne avec 12 buts inscrits en Ligue 1. De quoi attirer les convoitises et nourrir l’espoir d’un départ après la relégation de l’ASSE en Ligue 2. Mais malgré ses envies, le Belge est resté coincé dans le Forez. Les dirigeants stéphanois ont fermé la porte, estimant qu’il était essentiel pour retrouver l’élite.

Résultat : un bras de fer qui a laissé des traces. Titulaire le week-end dernier, l’attaquant de 20 ans n’a pas retrouvé son éclat et, surtout, il a payé sa situation par une absence remarquée dans la dernière liste des Diables Rouges.

Garcia charge l’ASSE et son attaquant

En conférence de presse, Rudi Garcia n’a pas mâché ses mots. « Michy Batshuayi est dans le groupe parce que c’est le seul attaquant de surface qui connaît bien la sélection, qui met toujours des buts », a-t-il justifié. Avant de pointer directement Stassin : « Je pense à Romeo Vermant, à Lucas Stassin qui ont fait six mois fantastiques, inscrivant plein de buts. Mais il y a le niveau de compétition du club aussi… Saint-Étienne est un grand club, mais pour l’instant, ils sont en deuxième division. »

Une déclaration qui sonne comme un rappel à l’ordre : sans stabilité et sans compétition au plus haut niveau, Stassin ne peut prétendre à la sélection. Lens et Brentford seraient sur le coup, mais il faudra se presser : le mercato se referme dans quelques jours, et avec lui les rêves de Mondial.