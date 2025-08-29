Mercato ASSE : Un club de Premier League fonce sur Stassin

En quête d’un avant-centre, Brentford fonce sur Lucas Stassin à l’ASSE. Le club de Premier League prépare une offensive avant la fermeture du mercato.

Mercato : L’ASSE a repoussé le Stade Rennais

L’ASSE a fermé la porte de sortie à Lucas Stassin depuis l’ouverture du mercato d’été et l’envie d’ailleurs du jeune avant-centre. La direction stéphanoise a décidé de garder son meilleur buteur de la saison dernière, afin d’aider l’équipe d’Eirik Horneland à revenir rapidement en Ligue 1. Cette position ferme de Kilmer Sports Ventures avait refroidi plusieurs clubs intéressés par le profil de l’attaquant Belge, tant en Ligue 1 qu’à l’étranger.

Ces dernières semaines, Lucas Stassin a fait l’objet d’une offensive du Stade Rennais, mais son offre estimée à 15 M€ + 2 M€ de bonus a été repoussé par l’AS Saint-Etienne. Finalement, le club breton a recruté Estéban Lepaul et est en passe de s’offrir Conrad Harder du Sporting Portugal.

ASSE : Brentford vient aux nouvelles pour Lucas Stassin

Néanmoins, le buteur des Verts reste toujours très sollicité. Selon L’Equipe, Brentford manifeste son intérêt, après avoir raté Arnaud Kalimuendo. Il s’est renseigné sur la situation contractuelle de Lucas Stassin, à en croire le quotidien sportif. La Direction des Bees n’a pas encore transmis d’offre officielle à son homologue stéphanois, d’après la source, mais nul ne doute que la fin du mercato s’annonce très animée pour le joueur recruté à 10 M€ à Westerlo (Belgique) en août 2024.

Il faut rappeler que Brentford avait été cité parmi les premiers clubs intéressés par le profil de Lucas Stassin, dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2. Compte tenu du gros budget des clubs de Premier League, il y a fort à parier que le club de la banlieue de Londres pourrait rafler la mise. Elle a les moyens de s’aligner sur les 22 M€ exigés par KSV pour sa pépite de 20 ans.