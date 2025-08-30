Mercato OM : Un transfert express se prépare en coulisses

À quelques heures de la clôture du mercato, l’OM s’apprête à enregistrer un départ inattendu. Derek Cornelius, arrivé il y a un an seulement, est sur le point de plier bagage.

Mercato OM : Cornelius, une aventure éclair à Marseille

Le 4 août 2024, Derek Cornelius débarquait à Marseille avec l’ambition de s’imposer dans la défense olympienne. Recruté pour environ 4 millions d’euros, le défenseur canadien faisait partie des nombreuses recrues du projet Roberto De Zerbi. Mais comme d’autres, il n’a pas su s’imposer dans un effectif en constante mutation.

Lire aussi : OL-OM : De Zerbi avec un renfort surprise dans son groupe

Un an plus tard, le constat est implacable : Cornelius n’est pas un élément clé aux yeux du technicien italien. L’Olympique de Marseille, en quête d’équilibre et d’efficacité, n’a pas hésité à le placer sur la liste des départs avant la fermeture du marché.

Les Rangers en embuscade

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, l’international canadien de 27 ans devrait rejoindre les Glasgow Rangers. Si les détails financiers n’ont pas encore filtré, l’opération semble imminente. Il ne s’agirait plus que d’une question d’heures.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique mise sur un renfort exceptionnel

Lire aussi : Mercato : Le nouveau défenseur de l’OM trouvé, accord proche

Un transfert express qui illustre la dure réalité du football moderne : à Marseille, les places sont chères et seuls les plus constants survivent. Cornelius, lui, aura l’opportunité de se relancer en Écosse, dans un club mythique où les attentes ne sont pas moins exigeantes.