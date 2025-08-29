Mercato : Le nouveau défenseur de l’OM trouvé, accord proche

L’OM est visiblement déterminé à recruter un défenseur central sur cette fin de mercato. Si sa priorité reste Joël Ordonez, le club s’oriente aussi vers Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est même bien parti pour être la recrue tant attendue à ce poste.

Mercato OM : Nayef Aguerd, bien plus qu’un plan B

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Même si sa septième recrue estivale, Hamed Junior Traoré, vient de débarquer, la direction de l’OM travailler pour attirer de nouveaux renforts. Notamment en défense central, un secteur de jeu qui montré des signes de faiblesse lors des derniers.

Pour ce poste, la priorité se nomme Joël Ordonez. Mais les discussions avec le Club Bruges s’éternisent, poussant l’OM à explorer en parallèle d’autres alternatives. Alors le nom de Benjamin Pavard de l’Inter Milan est évoqué, les Phocéens se tournent aussi vers une vieille connaissance de la Ligue 1 : Nayef Aguerd.

L’international marocain de West Ham a évolué en prêt la saison dernière à la Real Sociedad , où il a disputé 36 matchs. Son passage réussi en Liga et sa bonne connaissance du Championnat de France ont ravivé l’intérêt des Olympiens. Ces derniers tentent d’attirer l’ancien joueur du Stade Rennais dans les filets. Et cette approche de l’OM ne le laisse pas insensible.

Le projet marseillais ne le laisse pas indifférent

Nayef Aguerd garde un excellent souvenir de son passage en Ligue 1, et l’idée de retrouver un stade comme l’Orange Vélodrome pèse dans sa prise de décision. Foot Mercato assure que le défenseur central de 29 ans est intéressé par le projet. Du coup, les Phocéens accélèrent les discussions avec West Ham en vue de vite boucler sa signature.

Ce retour de charge de l’OM pourrait finalement porter ses fruits, après une première tentative en juin dernier. Si l’Olympique de Marseille venait à l’ancien Rennais, ce serait un coup de maître sur cette fin de mercato. Les tractations se poursuivent avec pour objectif de conclure un accord.