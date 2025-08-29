OL-OM : De Zerbi avec un renfort surprise dans son groupe

Le premier Olympico de la saison, OL-OM, se joue ce dimanche soir au Groupama Stadium. Roberto De Zerbi pourra compter sur un renfort offensif pour ce choc tant attendu.

OM : De Zerbi avec Hamed Junior Traoré contre l’OL

La troisième journée de Ligue 1 se terminera par un choc entre deux rivaux. L’Olympique de Marseille ira affronter son rival l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium ce dimanche à partir de 20h45. Roberto De Zerbi pourra d’ailleurs compter sur un précieux renfort pour cet Olympico avec la venue de Hamed Junior Traoré.

L’international ivoirien débarque à l’OM en prêt avec une option d’achat de 8 millions d’euros. Le joueur prêté par Bournemouth a été accueilli jeudi par de nombreux supporters. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le milieu offensif a immédiatement intégré le groupe de Roberto De Zerbi.

Hamed Junior Traoré arrive à l’entraînement avec le groupe cc @lephoceen pic.twitter.com/TqCuZayFvF — Romain Canuti (@romcanuti) August 29, 2025

Quatres absents à l’entraînement

Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent bien un Hamed Junior Traoré participant à l’entraînement collectif de ce vendredi. Sa présence rapide sur le terrain laisse aucun doute, ‘il sera disponible pour le choc à Lyon. Sa participation apportera une nouvelle dynamique à l’attaque de l’OM.

Amine Harit, pressenti pour s’en aller durant ce mercato, a lui aussi repris l’entraînement. En revanche, De Zerbi devra toujours se passer des services d’Igor Paixao, Facundo Medina et Geoffrey Kondogbia, blessés. Adrien Rabiot, écarté puis mis en vente à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, est également absent du groupe.