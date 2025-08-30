Mercato ASSE : Ça se précise pour Davitashvili et Stassin !

A l’ASSE, alors que la fin du mercato approche à grands pas, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili semblent bien partis pour rester à Saint-Etienne. Malgré des velléités de départ, aucun dossier n’a réellement abouti.

Mercato ASSE : Stassin, Rennes s’éloigne, Brentford observe

Le buteur belge avait la cote. Le Stade Rennais avait même ouvert la porte, mais les exigences de Kilmer Sports Ventures, moins de 20 M€ mais avec un pourcentage à la revente jugé trop gourmand, ont refroidi les Bretons. Résultat : le SRFC a bouclé son mercato offensif ailleurs.

En Angleterre, Brentford suit le dossier de près. Une piste crédible mais encore sans offre concrète à quatre jours de la clôture. Pour Stassin, la tendance est claire : sauf retournement de situation, il portera encore le maillot vert cette saison.

Davitashvili, résigné à rester dans le Forez

Le Géorgien espérait lui aussi franchir un cap cet été. Mais faute de propositions solides, Davitashvili s’est résigné. Le joueur, pourtant régulier, n’a pas suscité l’élan attendu en Europe malgré son profil technique séduisant.

Le board stéphanois, c’est vmt quelque chose



Ils sont d’une zénitude.

Pas besoin d’argent, sur de leur force: en passe de conserver de manière définitive Stassin & Zuriko Davitashvili.



Après, tout peut changer mais à ce jour, la tendance est celle-ci: SE QUEDA. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 29, 2025

À l’heure qu’il est, l’ailier se prépare à poursuivre la Ligue 2 avec Saint-Étienne, probablement dès samedi face à Grenoble. Une situation loin d’être idéale pour lui, mais qui fait les affaires d’un club vert contraint de conserver ses atouts offensifs.