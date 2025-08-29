ASSE : Un bon présage pour le retour des Verts en Ligue 1

L’ASSE domine la Ligue 2 après trois journées de championnat. Ce qui est un bon présage vers son unique objectif, selon les confidences de Jérémy Clément.

ASSE : Jérémy Clément optimiste pour le retour en Ligue 1

L’ASSE a pris le contrôle de la Ligue 2 depuis la deuxième journée. Elle a conservé sa position de leader au classement, à l’issue de la 3e journée, grâce à deux victoires et un match nul, mais surtout 8 buts marqués en 3 matchs.

Dans ses propos confiés au magazine Tribune Verte, Jérémy Clément est confiant pour la suite de la saison. Il parie même sur le retour des Verts en Ligue 1 à l’issue de la saison. « Je suis certain que l’ASSE retrouvera rapidement la Ligue 1. Ils remonteront« , a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il faut être optimiste et que des jours meilleurs vont arriver. C’est un club historique et mythique. Les supporters, même en Ligue 2, seront au rendez-vous », a argumenté l’ancien milieu de terrain des Verts.

Clément attristé par la relégation de Saint-Etienne

Resté supporter de l’ASSE, club dont il défend le maillot pendant 6 saisons consécutives, il avoue avoir été ému par la relégation en Ligue 2. « Comme tous ceux qui ont de l’affection pour ce club, je suis forcément déçu qu’il se retrouve en Ligue 2. Mais, le football, c’est cyclique. On n’est jamais tout en haut. La vie d’un club, ce n’est jamais linéaire’’, a laissé entendre le joueur retraité.

Jérémy Clément a conclu son interview sur ce vœu : ‘’Je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. » Notons que l’objectif fixé par les responsables de Kilmer Sports Ventures à Eirik Horneland est bel et bien le retour du club en Ligue 1.

Pour rappel, Jérémy Clément a porté les couleurs de l’AS Saint-Etienne entre 2011 et 2017. Il a totalisé 192 matchs sous le maillot des Verts. Retraité depuis avril 2020, il est l’actuel entraîneur du FC Allobroges-Asafia, club de Régional 2. Il avait démarré sa reconversion sur le banc de Bourgoin-Jallieu, puis d’Andrézieux. Il a également été entraîneur adjoint au RWD Molenbeek et a dirigé l’équipe du FC Versailles.