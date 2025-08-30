Mercato PSG : Marquinhos, l’incroyable revirement de situation annoncé

Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos pourrait bientôt perdre sa place de titulaire. Un scénario inimaginable il y a encore quelques semaines, mais désormais bien réel, à en croire les dernières révélations.

Le mercato bouleverse la hiérarchie au PSG

Cet été, Paris a frappé fort en recrutant Illia Zabarnyi pour 66 M€. Si l’Ukrainien est pour l’instant derrière Marquinhos dans la hiérarchie, la donne pourrait évoluer. Luis Enrique, adepte d’un jeu exigeant dans la relance et la gestion de la profondeur, n’a pas hésité à bousculer ses choix.

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Loïc Tanzi a confié : « Luis Enrique voulait un gardien qui jouait plus haut, qui sous pression pouvait relancer le ballon plus calmement que ne le faisait Donnarumma. C’est un premier changement majeur ». Et ce n’est peut-être que le début.

« Tout doucement, il va envoyer Marquinhos sur le banc »

Car au-delà du poste de gardien, c’est bien la défense qui est en ligne de mire. Selon Tanzi : « Je pense que Zabarnyi s’en est déjà un deuxième. Parce que tout doucement il va envoyer Marquinhos sur le banc de touche. Il a un jeu un peu différent de Marquinhos, notamment sur la gestion de la profondeur ».

Un coup de tonnerre en perspective : voir le capitaine parisien relégué sur le banc serait un signal fort envoyé par Luis Enrique. Le coach espagnol n’hésite pas à sacrifier des symboles pour faire évoluer son PSG.