Transfert surprise à l’OM : Yves Bissouma en approche !

Le mercato hivernal de l’OM réserve visiblement de grosses surprises. Les recruteurs s’activent pour signer Yves Bissouma en difficulté à Tottenham.

Mercato : Yves Bissouma pour remplacer Hamed Traoré à l’OM ?

Les débuts d’Hamed Traoré à l’Olympique de Marseille sont très compliqués. Arrivé en grande pompe cet été, le milieu offensif ivoirien peine à se faire une place à l’OM. Il n’a pas effectué qu’une seule apparition sous les couleurs phocéennes avant de disparaitre. La faute à une profonde déchirure à la cuisse droite qui l’éloigne du groupe.

Hamed Junior Traoré ressent encore des douleurs. Cela retarde son retour à la compétition à court terme. Face à cette situation, le recrutement d’un nouveau milieu de terrain se fait plus en plus ressentir. Et si les négociations ont débuté pour Jorge Carrasca de Flamengo, une autre inattendue émerge ces dernières heures à Marseille.

The Times révèle en effet que l’OM s’intéresse de très près à Yves Bissouma, actuellement en difficulté à Tottenham Hotspur. Le milieu de terrain malien n’est plus vraiment désiré chez les Spurs. La preuve, le club londonien a récemment lancé une procédure interne pour le sanctionner.

Une rupture de contrat en vue avec Tottenham

Il faut dire qu’une vidéo montrant Yves Bissouma consommer du protoxyde d’azote a récemment fuité. Cela a terni son image et remis en question son avenir à Tottenham. Sachant que son contrat expire dans six mois. Les Spurs n’auraient plus l’intention de le conserver.

L’idée d’une rupture de bail à l’amiable est même évoque. Cette libération permettrait au joueur de 29 ans d’éviter une procédure disciplinaire coûteuse. Cela ferait aussi d’Yves Bissouma une cible très abordable pour l’Olympique de Marseille.

Son passif lillois pourrait aussi l’inciter à revenir en France en vue retrouver un nouvel élan. L’international malien a joué pour le LOSC entre 2016 et 2018. L’OM serait déjà en embuscade pour l’attirer. Mais attention à la concurrence. L’OGC Nice serait aussi sur le coup.

