PSG : Deux cadres forfaits annoncés pour le voyage à Metz !

Trois jours après son match nul à Bilbao en Ligue des Champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce weekend avec un déplacement à Metz pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Luis Enrique ne pourra pas compter sur deux cadres de son effectif.

PSG : Dembélé et Marquinhos absents pour affronter Metz

À du match de la seizième journée de Ligue 1 contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical d’avant-match et deux cadres manqueront à l’appel de Luis Enrique pour cette rencontre. En effet, selon le communiqué du PSG, « Ousmane Dembélé a repris l’entraînement individuel et Marquinhos reste en soins suite à une fatigue musculaire au niveau de la hanche droite. »

L’attaquant français et le défenseur central brésilien sont donc logiquement forfaits pour le déplacement à Metz ce samedi soir. Ne souhaitant prendre aucun risque avec ses joueurs, l’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait laisser Dembélé et Marquinhos dans la capitale.

Après avoir raté les matches contre Rennes et Bilbao en raison « d’un traumatisme à la cheville lors du match contre Monaco », Lucas Chevalier n’est plus dans le point médical et il est donc apte à participer à ce Metz/PSG. Sera-t-il titulaire pour autant ? Toujours du côté de l’infirmerie, Lucas Beraldo en a également fini de sa « surcharge au mollet gauche » et il est lui aussi apte à jouer.

Pour rappel, le latéral droit Achraf Hakimi termine ses soins avec le Maroc en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations qui démarre le 21 décembre. Sachant que Désiré Doué avait déjà repris la compétition mercredi sur la pelouse de BIlbao, le milieu offensif de 20 ans est logiquement apte à jouer et même à débuter contre le FC Metz demain soir.

