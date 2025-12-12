ASSE : Hécatombe avant Bastia, Horneland va encore bricoler

L’ASSE est décimée avant d’affronter le SC Bastia, samedi. Sept joueurs sont indisponibles et trois sont incertains. Eirik Horneland est encore parti pour une compo remaniée.

L’ASSE sans 7 joueurs contre le SC Bastia

L’effectif de l’ASSE est considérablement diminuée avant le match contre le SC Bastia, lors de la 17 journée de Ligue 2. Pour ce dernier match de l’année civile au stade Geoffroy-Guichard, Eirik Horneland ne pourra pas compter sept joueurs blessés de son effectif. Il a confirmé leur forfait, jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

Il s’agit de quatre défenseurs (Chico Lamba, Ebenezer Annan, João Ferreira, Lassana Traoré), de deux attaquant (Joshua Duffus, Djylian N’Guessan) et d’un milieu de terrain (Aïmen Moueffek). Aussi absent, Dylan Batubinsika, a, lui, rejoint la sélection de la DR Congo pour la CAN 2025 au Maroc.

En plus de la confrontation avec les Bastais, ils manqueront celle contre l’OGC Nice en coupe de France, le dimanche 21 décembre. Leur retour est fixé en janvier 2026.

Cardona, Eymard et Pedro sont incertains !

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a également annoncé trois joueurs incertains. « Paul Eymard a pris un coup à l’entraînement ces derniers jours. Irvin Cardona, lui, a été malade depuis le début de la semaine et a effectué sa première séance, jeudi. Kevin Pedro a aussi pris part à sa première séance de la semaine jeudi, après un coup reçu dimanche avec la réserve », a-t-il indiqué.

Pour la composition de son équipe, Eirik Horneland va devoir faire des réaménagements, notamment en défense et en attaque. « La situation n’est pas idéale, mais on doit faire avec », a-t-il laissé entendre. Rappelons qu’il avait été contraint d’aligner Nadir El Jamali (18 ans) en pointe de l’attaque et repositionner Ben Old (ailier) comme arrière latéral gauche contre Dunkerque.

ASSE-SC Bastia : Un match crucial pour Horneland

Malgré cette hécatombe à l’ASSE, le technicien norvégien doit faire un résultat contre le SC Bastia. Après la défaite à Dunkerque (1-0), une contre-performance face à lanterne rouge de la Ligue 2 serait de trop pour le coach. Il en est justement conscient. « Ce contexte ne doit pas nous servir d’excuse. On peut compter sur un effectif large pour compenser ces absences […] », a-t-il rassuré.

Il faut noter qu’Eirik Horneland peut s’appuyer offensivement sur Lucas Stassin et Augustine Boakye, de retour de blessure. Il compte également sur les jeunes joueurs de la réserve : Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku ou encore Kevin Pedro, qui « ont notamment montré de belles choses », selon lui.

