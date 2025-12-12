Mercato PSG : Luis Campos traque un super crack français !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos met les bouchées doubles pour réaliser un coup de maître lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis campos fonce sur un buteur français

Le PSG veut dénicher certaines pépites lors du prochain mercato hivernal. Et cette fois, sa priorité est une figure montante de l’équipe de France. Lors du dernier mercato estival, le Paris SG a peu recruté, mais a dépensé lourd pour renforcer son groupe. Le scénario pourrait se répéter, avec un dossier de grande ampleur prêt à s’ouvrir.

Selon Transferfeed, le PSG veut attirer Michael Olise. Le Paris Saint-Germain suit de près l’évolution du joueur, un international français de 23 ans, encore lié au Bayern Munich jusqu’en 2029. Son estimation grimpe à 130 millions d’euros, note Transfermarkt. Le montant ne pose pas de problème au club de la capitale. En revanche, la concurrence pourrait étouffer les ambitions parisiennes.

Michael Olise, ancien joueur de Crystal Palace, attire Arsenal et Liverpool, deux poids lourds de Premier League. Le Bayern Munich, lui, tente coûte que coûte de prolonger son contrat, justement pour chasser les prétendants. La lutte s’annonce serrée entre les cadors européens pour l’international tricolore.

Cette saison, Olise affole les compteurs de buts. Il a déjà claqué 9 pions, délivré quatorze passes décisives, en vingt-trois matchs toutes compétitions confondues. Kicker indique même que plusieurs équipes anglaises préparent des offres dépassant les 100 millions d’euros pour l’été prochain.

