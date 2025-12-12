Mercato OM : Un échange avec N’Golo Kanté affole Marseille

Une arrivée de N’Golo Kanté à l’OM prend de l’ampleur. La fin de son contrat avec Al-Ittihad rend cette option très crédible. Sauf que Marseille devra agiter très vite.

Mercato : L’OM menacé pour N’Golo Kanté

L’Olympique de Marseille ambitionne visiblement de renforcer son entrejeu cet hiver. Plusieurs sont déjà explorées dans ce sens. Les noms d’Yves Bissouma et Jorge Carrascal sont régulièrement cités. Mais une autre piste prend de l’ampleur à l’OM : celle menant à N’Golo Kanté.

De nombreux supporters estiment que le champion du monde 2018 est le profil idéal pour stabiliser l’équipe. D’autant plus que le milieu de terrain d’Al-Ittihad a enchainé de solides prestations en 16 matchs disputés cette saison. N’Golo Kanté devrait rapidement s’intégrer au système de jeu de Roberto De Zerbi à l’OM.

Sauf que les plans marseillais sont sérieusement menacés par un autre club de Ligue 1. Le Paris FC cherche absolument renforcer son effectif avec des éléments d’expérience. Les Franciliens n’aurait pas vraiment tiré un trait sur ce dossier. Le journaliste Nicolo Schira révèle d’ailleurs que le PFC a déjà entamé des discussions avec le milieu de terrain de 34 ans.

Paris FC revient à la charge pour son transfert

Ce n’est pas vraiment une première tentative pour le club parisien. L’actionnaire Antoine Arnault avait déjà confirmé que N’Golo Kanté était proche de signer l’été dernier. La direction d’Al-Ittihad ayant bloqué cette opération. La donne a évolué depuis lors.

L’ancien joueur de Chelsea n’a toujours prolongé son contrat expirant en juin prochain. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier. Son arrivée à Paris pourrait se concrétiser cet hiver, à condition que le joueur accepte de faire d’importantes concessions salariales.

N’Golo Kanté touche actuellement près de 25 millions d’euros par an en Arabie saoudite. Le Paris FC devrait donc intensifier les échanges afin de le convaincre de signer en France. Reste à savoir quelle sera la réaction de l’OM face à cette menace parisien.

